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Госслужба по имущественным вопросам за 8 месяцев перечислила в бюджет 55 млн манатов

Госслужба по имущественным вопросам за 8 месяцев перечислила в бюджет 55 млн манатов В январе-августе текущего года Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 55 миллионов манатов. Как сообщили “Report” в Госслужбе, 38,2 миллиона манатов были обеспечены за счет приватиз
Финансы
26 сентября 2022 г. 15:56
Госслужба по имущественным вопросам за 8 месяцев перечислила в бюджет 55 млн манатов

В январе-августе текущего года Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 55 миллионов манатов.

Как сообщили “Report” в Госслужбе, 38,2 миллиона манатов были обеспечены за счет приватизации, а 16,8 миллиона манатов - за счет аренды.

За отчетный период Госслужба провела 45 приватизационных аукционов. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 14 акционерных обществ, 11 малых государственных предприятий, 2 недостроенных дома и 375 автомобилей.

Принято 270 электронных заявок на выставление на торги государственного имущества, для участия в торгах через программу «Электронный аукцион» осуществлено 69 онлайн-подключений.

За последние 7 месяцев заключены 2 847 новых договоров аренды. Из договоров аренды 686 относились к нежилым объектам, а 2 261 - к земельным участкам.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti 8 ayda büdcəyə 55 milyon manat vəsait köçürüb

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