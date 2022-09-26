Госслужба по имущественным вопросам за 8 месяцев перечислила в бюджет 55 млн манатов

В январе-августе текущего года Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 55 миллионов манатов. Как сообщили “Report” в Госслужбе, 38,2 миллиона манатов были обеспечены за счет приватиз

В январе-августе текущего года Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 55 миллионов манатов.



Как сообщили “Report” в Госслужбе, 38,2 миллиона манатов были обеспечены за счет приватизации, а 16,8 миллиона манатов - за счет аренды.



За отчетный период Госслужба провела 45 приватизационных аукционов. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 14 акционерных обществ, 11 малых государственных предприятий, 2 недостроенных дома и 375 автомобилей.



Принято 270 электронных заявок на выставление на торги государственного имущества, для участия в торгах через программу «Электронный аукцион» осуществлено 69 онлайн-подключений.



За последние 7 месяцев заключены 2 847 новых договоров аренды. Из договоров аренды 686 относились к нежилым объектам, а 2 261 - к земельным участкам.