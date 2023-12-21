Госслужба по имущественным вопросам увеличила выплаты в бюджет на 26%

В январе-ноябре 2023 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 139,2 млн манатов.

В январе-ноябре 2023 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 139,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, это на 25,75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев 110 млн манатов были обеспечены за счет приватизации, а 29,2 млн манатов - за счет аренды, что на 26,2% и 27% больше, чем год назад.

За отчетный период Госслужба провела 49 приватизационных аукционов (на 8,6% меньше), на которых были приватизированы пакеты акций 9 акционерных обществ (на 43,75% меньше), 14 малых государственных предприятий (на 7,7% больше), 3 незавершенных объектов строительства (на 50% больше), 488 транспортных средств (на 9,3% меньше). По выставленной на аукцион государственной собственности получен 301 электронный заказ (на 16,6% меньше), с целью участия в аукционах через программное обеспечение “Электронный аукцион” проведено 61 онлайн-подключение (на 37,8% меньше).