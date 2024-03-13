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Госслужба по имущественным вопросам увеличила выплаты в бюджет на 24%

Госслужба по имущественным вопросам увеличила выплаты в бюджет на 24% В январе-феврале 2024 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 25,7 млн манатов.
Финансы
13 марта 2024 г. 15:43
Госслужба по имущественным вопросам увеличила выплаты в бюджет на 24%

В январе-феврале 2024 года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 25,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, из двухмесячных выплат 18,6 млн манатов обеспечены за счет приватизации (на 26% больше), а 7,1 млн манатов - за счет аренды (на 21% больше).

За отчетный период Госслужба провела 10 приватизационных аукционов, на которых были приватизированы три пакета акций акционерных обществ, малое государственное предприятие, 98 транспортных средств. По выставленной на аукцион государственной собственности принято 119 электронных заказов, для участия в аукционах через программное обеспечение "Электронный аукцион" осуществлено 17 онлайн-подключений.

За последние два месяца заключено 453 новых договора аренды, из которых 78 - на нежилые помещения, а 375 - на земельные участки.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 24 % artırıb

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