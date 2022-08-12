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Госслужба: Налоговые поступления в госбюджет увеличились более чем на 73%

Госслужба: Налоговые поступления в госбюджет увеличились более чем на 73% За январь-июль текущего года в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики поступило 9 млрд 136,6 млн манатов налогов.
Финансы
12 августа 2022 г. 11:30
Госслужба: Налоговые поступления в госбюджет увеличились более чем на 73%

За январь-июль текущего года в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики поступило 9 млрд 136,6 млн манатов налогов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной налоговой службы, это на 8,7% больше прогноза и на 73,2% или 3,9 млрд. манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления из ненефтегазового сектора составили 5 млрд 181,2 млн манатов, прогноз выполнен на 101,1%. Дополнительно к прогнозу в государственный бюджет поступило 56 млн 785,9 тыс. манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления в этом секторе увеличились на 35,9% или на 1 млрд 368 млн манатов.

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Версия на английском языке State Tax Service increases budget transfers by more than 73% 
Версия на азербайджанском языке DVX: "Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları 73 %-dən çox artıb"

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