Госслужба: Налоговые поступления в госбюджет увеличились более чем на 73%

За январь-июль текущего года в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики поступило 9 млрд 136,6 млн манатов налогов.

За январь-июль текущего года в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики поступило 9 млрд 136,6 млн манатов налогов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной налоговой службы, это на 8,7% больше прогноза и на 73,2% или 3,9 млрд. манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления из ненефтегазового сектора составили 5 млрд 181,2 млн манатов, прогноз выполнен на 101,1%. Дополнительно к прогнозу в государственный бюджет поступило 56 млн 785,9 тыс. манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления в этом секторе увеличились на 35,9% или на 1 млрд 368 млн манатов.