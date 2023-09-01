Госслужба аннулировала результаты объявленного запроса котировок

Государственная служба финансового контроля Министерства финансов отменила результаты объявленного запроса котировок.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Согласно информации, результаты объявленного службой 10 апреля 2023 года запроса котировок о закупке запасных частей, смазочных и других материалов для автотранспортных средств и текущих ремонтных работ на сумму 15 тыс. 055,03 манатов были отменены в связи с установлением близкого родства между участниками.
Тендерная комиссия Госслужбы, руководствуясь статьей 11.2 закона "О государственных закупках", составила протокол об отмене запроса котировок и направила его в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, решение об отмене запроса котировок было утверждено.