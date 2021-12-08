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Госпрограмма по расширению цифровых платежей реализована на 73%

Госпрограмма по расширению цифровых платежей реализована на 73% В рамках реализации "Государственной программы по расширению цифровых платежей на 2018-2020 годы" выполнено 70,3% мероприятий, 4,6% выполнены частично, а 25,1% считаются невыполненными. Общий результат реализации программы за 3 года оценивается на уровне
Финансы
8 декабря 2021 г. 12:49
Госпрограмма по расширению цифровых платежей реализована на 73%

В рамках реализации "Государственной программы по расширению цифровых платежей на 2018-2020 годы" выполнено 70,3% мероприятий, 4,6% выполнены частично, а 25,1% считаются невыполненными. Общий результат реализации программы за 3 года оценивается на уровне 73%.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на 5-м Международном банковском форуме ”Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая“ в Баку.

По его словам, в рамках программы дальнейшее улучшение институциональной среды цифровых платежей выполнено на 83%, возрождение банковского сектора на 54,5%, формирование цифровой экосистемы на 70%, усиление просвещения и пропаганды по цифровым платежам на 100%.

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