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Госпредприятия Азербайджана в прошлом году выплатили дивиденды на 131 млн манатов

Госпредприятия Азербайджана в прошлом году выплатили дивиденды на 131 млн манатов В 2022 году прочие поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 546,8 млн манатов, из которых 130,7 млн манатов составили дивиденды, полученные от предприятий, часть акций которых принадлежит государству.
Финансы
24 мая 2023 г. 11:15
Госпредприятия Азербайджана в прошлом году выплатили дивиденды на 131 млн манатов

В 2022 году прочие поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 546,8 млн манатов, из которых 130,7 млн манатов составили дивиденды, полученные от предприятий, часть акций которых принадлежит государству.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете об исполнении государственного бюджета за 2022 год.

Согласно документу, в прошлом году Азербайджанский международный банк выплатил дивиденды на сумму 120,5 млн манатов, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) - 10 млн манатов, а ЗАО "Небанковская кредитная организация Aqrarkredit" - 0,2 млн манатов.

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Версия на английском языке State enterprises in Azerbaijan pay $77M in dividends
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət müəssisələri ötən il 131 milyon manat dividend ödəyiblər

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