Госпредприятия Азербайджана в прошлом году выплатили дивиденды на 131 млн манатов

В 2022 году прочие поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 546,8 млн манатов, из которых 130,7 млн манатов составили дивиденды, полученные от предприятий, часть акций которых принадлежит государству.

В 2022 году прочие поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 546,8 млн манатов, из которых 130,7 млн манатов составили дивиденды, полученные от предприятий, часть акций которых принадлежит государству.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете об исполнении государственного бюджета за 2022 год.

Согласно документу, в прошлом году Азербайджанский международный банк выплатил дивиденды на сумму 120,5 млн манатов, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) - 10 млн манатов, а ЗАО "Небанковская кредитная организация Aqrarkredit" - 0,2 млн манатов.