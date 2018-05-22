Госпредприятия Азербайджана показали самый низкий уровень исполнения бюджетного прогноза в прошлом году

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "В 2017 году прогноз по 15-ти источникам доходов в госбюджет Азербайджана выполнен полностью, по 7-ми источникам не был выполнен".

Как сообщает Report, об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

"46,8% доходов бюджета обеспечено в первом полугодии. Самый высокий показатель исполнения доходов бюджета зафиксирован по дорожному налогу (151%), самый низкий – по предприятиям, акции которых принадлежат государству (42,9%). Низкие выплаты дивидендов требуют ужесточения бюджетной налоговой политики", - сказал он.