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Госорганизации на 17% нарастили инвестиции в основной капитал в Азербайджане

Госорганизации на 17% нарастили инвестиции в основной капитал в Азербайджане В 2022 году в Азербайджане из внутренних источников в основной капитал было направлено на 13,8% больше средств, чем в 2021 году.
Финансы
23 января 2023 г. 17:29
Госорганизации на 17% нарастили инвестиции в основной капитал в Азербайджане

В 2022 году в Азербайджане из внутренних источников в основной капитал было направлено на 13,8% больше средств, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся в государственной собственности, выросли на 17%, в негосударственной собственности (за исключением Азербайджанской международной операционной компании) – 6,3%. Средства, направленные на строительно-монтажные работы, увеличились на 16,7%", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət mülkiyyətindəki təşkilatların investisiya qoyuluşu 17 % artıb

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