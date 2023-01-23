Госорганизации на 17% нарастили инвестиции в основной капитал в Азербайджане

В 2022 году в Азербайджане из внутренних источников в основной капитал было направлено на 13,8% больше средств, чем в 2021 году.

В 2022 году в Азербайджане из внутренних источников в основной капитал было направлено на 13,8% больше средств, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся в государственной собственности, выросли на 17%, в негосударственной собственности (за исключением Азербайджанской международной операционной компании) – 6,3%. Средства, направленные на строительно-монтажные работы, увеличились на 16,7%", - написал министр.