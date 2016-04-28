​Госнефтефонд выставил на продажу 50 млн. долларов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем аукционе продано 88% из выставленных на продажу средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в объеме 50 млн. долларов.

Как передает Report, участники аукциона скупили 44 млн. долларов США. Основную часть средств скупил Центробанк Азербайджана.

Отметим, что купля-продажа на аукционе велась по курсу 1,5072 AZN/USD и завтра, 29 апреля, официальный курс предположительно будет установлен на этой отметке.

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На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) вновь будет осуществлена продажа валюты. Как передает Report, на аукционе планируется продажа средств ГНФАР в объеме 50 млн. долларов.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе предложение превысит спрос и ЦБА вновь пойдет на манатную интервенцию: "В этом случае завтра прогнозируется рост официального курса до 1,5094 AZN/USD. На рынке наличной валюты также ожидается незначительный рост курса купли-продажи".

Отметим, что сегодня официальный курс составил 1,5056 AZN/USD.

На последнем валютном аукционе 26 апреля коммерческие банки скупили 4,9 млн. долларов, ЦБА - 30 млн. долларов из 50 млн. долларов, выставленных на продажу ГНФАР.

Отметим, что на фоне снижения спроса на иностранную валюту ЦБА сократил количество валютных аукционов с 3 до 2 раз в неделю. Аналитическая группа Report прогнозирует, что рост нефтяных цен, позитивная глобальная экономическая конъюнктура и начало туристического сезона ближе к лету приведет к переизбытку долларов на рынке. В этом случае ЦБА может сократить количество валютных аукционов до одного раза в неделю.