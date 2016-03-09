​Госнефтефонд выделил на строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс 590 млн. долларов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В 2007-2015 годах Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выделил на финансирование проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в целом 485,7 млн. манатов или 588,1 млн. долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2015 год.

Согласно отчету, в 2015 году объем финансирования Госнефтефондом данного проекта составил 61,5 млн. манатов или 51,5 млн. долларов США. Расходы фонда по этой статье выполнены в манатном выражении на 55,2% против прогнозируемых в бюджете ГНФАР 111,5 млн. манатов.

По данным заказчика проекта - министерства транспорта, выполнение бюджета на 2015 год по данному проекту с дефицитом в 44,8% объясняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом на территориях, где осуществляется строительство, а также несвоевременным выделением грузинским правительством каменных карьеров на соответствующих территориях.

В рамках проекта предусматривается строительство участка железной дороги Карс-Ахалкалаки, 76 км которой проляжет по территории Турции, 26 км - по территории Грузии, а также реконструкция участка железной дороги Ахалкалаки-Марабда протяженностью 160 км.