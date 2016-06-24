​Госнефтефонд сегодня потерял 90 млн. долларов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана потерял 86 млн. долларов из-за падения стоимости фунта стерлингов по отношению к доллару в результате Брексита.

Как сообщает Report, убыток ГНФАР в долларовом эквиваленте по активам, выраженным в фунтах стерлингов, которые по итогам первого квартала 2016 года составили 1 150,7 млн. фунтов стерлингов, со дня закрытия (23 июня) и до 12:00 сегодняшнего дня составил 86 млн. долларов.

Напомним, что по итогам первого квартала, 4,9% активов ГНФАР размещены в фунтах стерлингов.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее обесценивание фунта стерлингов и рост убытков ГНФАР.