Госнефтефонд Азербайджана сократил продажу валюты

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в январе-апреле текущего года продал иностранную валюту в объеме 1 975,3 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 6,5%.

Из общего объема проданной за четыре месяца текущего года валюты 423,7 млн долларов пришлись на апрель, что на 47% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года.

Напомним, что в январе-апреле 2018 года ГНФАР продал 2 112,8 млн долларов, в апреле - 802,6 млн долларов.