​Госнефтефонд Азербайджана заработал на подорожании золота 717 млн. манатов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Внебюджетный доход Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил 23 217,8 млн. манатов за счет роста в манатном выражении стоимости входящих в инвестиционный портфель валют и активов в результате девальвации маната.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2015 год.

Согласно отчету, из них 22 501,0 млн. манатов составил внебюджетный доход, сформированный за счет повышения курса доллара США, евро, фунта стерлинга и других валют по отношению к манату.

В связи с ростом стоимости портфеля золотых активов ГНФАР образовался внебюджетный доход в объеме 716,8 млн. манатов.

Отметим, что согласно инвестиционной политике Госнефтефонда на 2015 год, минимум 80% инвестиционного портфеля должно быть размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, до 10% - в акции, до 5% - в недвижимость и до 5% - в золото.

Фонд начал скупать золото с 1 февраля 2012 года. Золотые активы ГНФАР равны 30 174,9 кг или 1,04 млрд. долларов. Купленное золото временно хранится в ЦБА.