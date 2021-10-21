Госнефтефонд Азербайджана выполнил бюджетный прогноз на 80%

В январе-сентябре этого года из Государственного нефтяного фонда в госбюджет было перечислено 7 309,7 млн манатов.

В январе-сентябре этого года из Государственного нефтяного фонда в госбюджет было перечислено 7 309,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 1 840,3 млн манатов или на 2,1% меньше прогноза.

Невыполнение прогноза в полном объеме связано с тем, что Государственная налоговая служба и Государственный таможенный комитет при Минэкономики Азербайджана перевыполняют прогноз бюджета, и использованием ресурсов, предназначенных для финансирования дефицита бюджета.

Напомним, что за 9 месяцев по линии Государственной налоговой службы в бюджет поступило 6 354,4 млн манатов, что на 1 066,7 млн манатов или 20,2% больше прогноза, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 681,6 млн манатов или 12%. Из этих средств 73,9% или 4 692,8 млн манатов пришлось на долю поступлений от ненефтяного сектора, что на 442,8 млн манатов или на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За отчетный период по линии Государственного таможенного комитета в бюджет отчислено 3 193,2 млн манатов, что на 352,2 млн манатов или 12,4% больше прогноза, на 238 млн манатов или 8,1% - аналогичного периода прошлого года.