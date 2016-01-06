​Госнефтефонд Азербайджана возобновляет продажу валюты

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) на следующей неделе может возобновить продажу валюты на внутреннем межбанковском валютном рынке.

Как сообщает Report, последняя продажа валюты осуществлена ГНФАР 8 декабря. С этой даты валютную интервенцию на организованном валютном рынке осуществляет Центробанк Азербайджана (ЦБА).

В результате, после перехода 21 декабря к режиму плавающего курса ЦБА с 25 декабря начал проводить валютные аукционы.

ГНФАР в рамках программы бюджетных трансфертов осуществляет продажу валюты посредством нескольких коммерческих банков, и продажа ведется, как правило, по курсу на 10-15 пунктов выше официального курса.

Предполагается, что на данный момент валютные резервы ЦБА снизились до отметки ниже 4,5 млрд. манатов. После того как ГНФАР завершит продажи ЦБА для возобновления интервенции придется продать находящиеся в его распоряжении иностранные ценные бумаги. Спустя некоторое время у ЦБА возникнет необходимость в дополнительных средствах, которые возможно привлечь у ГНФАР. Для этого фонд может выкупить эмиссию ценных бумаг ЦБА и предоставить Центробанку дополнительные долговые ресурсы.

Напомним, что ГНФАР в этом году планирует осуществить трансферт в бюджет в размере 6 млрд. манатов. Если при утверждении бюджета в долларовом эквиваленте эта сумма составляла 4,95 млрд. долларов, на сегодняшний день она равна 3,84 млрд. долларов. То есть ГНФАР сэкономит 1,11 млрд. долларов или 22,4% и объем этих сэкономленных средств будет расти в течение года в соответствии с курсовой политикой ЦБА.