Госнефтефонд Азербайджана владеет акциями 1 400 крупных компаний в 23 странах

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) владеет акциями 1 400 крупных компаний в 23 странах мира.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) владеет акциями 1 400 крупных компаний в 23 странах мира.

Об этом Report заявил директор департамента управления рисками фонда Вадим Пшеничный.

По его словам, инвестиции распределяются по секторам пропорционально их доле в мировой капитализации.

"К примеру, доля информационных технологий на глобальном рынке составляет 15-20%, здравоохранения - около 14%. Мы учитываем эти показатели при формировании портфеля", - отметил он.

Пшеничный отметил, что вложения в акции занимают 22% инвестиционного портфеля фонда.

"Рынок акций считается рискованным, однако по мере расширения возможностей для принятия рисков мы увеличиваем объем таких инвестиций. Кроме акций, фонд инвестирует в золото и недвижимость. Доля вложений в недвижимость и инфраструктурные проекты пока невелика - около 7% портфеля. В целом, акции и частный капитал составляют 25% нашего инвестиционного портфеля", - добавил Пшеничный.

Он отметил, что фондовый рынок является наиболее активным рынком для ГНФАР, поскольку этот сегмент наиболее чувствителен к глобальным новостям и требует оперативного управления рисками.