Госнефтефонд Азербайджана увеличит расходы на оплату труда почти на 12%

Расходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на управление в 2025 году составят 43,725 млн манатов, что на 14,3% больше по сравнению с прогнозом на 2024 год.

Расходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на управление в 2025 году составят 43,725 млн манатов, что на 14,3% больше по сравнению с прогнозом на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты о бюджете фонда на текущий год.

Из общей суммы расходов фонда 17,138 млн манатов или около 39,2% будут направлены на оплату труда, что на 11,7% больше по сравнению с прогнозом прошлого года.

В 2025 году фонд планирует выделить 22,359 млн манатов на закупки (на 27,6% больше), 0,1 млн манатов на социальные выплаты (без изменений) и 4,129 млн манатов на нематериальные активы (на 27,8% больше).