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​​​​​​​Госнефтефонд Азербайджана сократил инвестиции в облигации и увеличил вложения в акции

​​​​​​​Госнефтефонд Азербайджана сократил инвестиции в облигации и увеличил вложения в акции Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в облигации на 1 января 2025 года составили 42 млрд 583,372 млн манатов, что на 14,8% меньше по сравнению с началом 2024 года.
Финансы
21 июля 2025 г. 11:03
​​​​​​​Госнефтефонд Азербайджана сократил инвестиции в облигации и увеличил вложения в акции

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в облигации на 1 января 2025 года составили 42 млрд 583,372 млн манатов, что на 14,8% меньше по сравнению с началом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда.

За тот же период объем вложений в акции вырос на 16,5% и достиг 22 млрд 710,277 млн манатов. Доля облигаций в структуре активов снизилась с 52,2% до 41,5%, тогда как доля акций увеличилась с 20,35% до 22,1%.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. Основная цель фонда - эффективное управление доходами от разработки нефтегазовых ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений.

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