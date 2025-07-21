​​​​​​​Госнефтефонд Азербайджана сократил инвестиции в облигации и увеличил вложения в акции

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в облигации на 1 января 2025 года составили 42 млрд 583,372 млн манатов, что на 14,8% меньше по сравнению с началом 2024 года.

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в облигации на 1 января 2025 года составили 42 млрд 583,372 млн манатов, что на 14,8% меньше по сравнению с началом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда.

За тот же период объем вложений в акции вырос на 16,5% и достиг 22 млрд 710,277 млн манатов. Доля облигаций в структуре активов снизилась с 52,2% до 41,5%, тогда как доля акций увеличилась с 20,35% до 22,1%.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. Основная цель фонда - эффективное управление доходами от разработки нефтегазовых ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений.