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    ​Госнефтефонд Азербайджана приступил к инвестированию фондов недвижимого имущества

    Фонд: Инвестиции в недвижимость станут важным инструментом повышения доходности

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приступил к инвестиционным вложениям в фонды недвижимого имущества. 

    Об этом сообщили в фонде в ответ на запрос Report: "Первоначальный этап инвестиционной стратегии ГНФАР по недвижимости должны были составить прямые вложения. Фонд успешно продолжает эту стратегию. Эти вложения обеспечивают стабильные денежные поступления. В то же время положительная ценовая разница вносит вклад в доходность общего инвестиционного портфеля. Также налицо успехи фонда в обеспечении высокой диверсификации путем прямых вложений в недвижимость".

    Отмечается, что целью инвестиций Госнефтефонда в недвижимое имущество является диверсификация портфеля путем инвестиций в недвижимость с низким и средним уровнем риска.

    "Еще до начала этих вложений целью фонда стало создание многопрофильного портфеля, отражающего большинство направлений этого финансового инструмента. Именно в этом направлении фонд начал инвестирование в фонды недвижимого имущества. Эти инвестиции не только создадут широкие возможности с учетом географии, состояния (готовая или строящаяся), назначения недвижимости (офис, торговля, логистика и т.д.), но и станут важным инструментом повышения доходности", - отметили в фонде.

    Отметим, что согласно инвестиционной стратегии ГНФАР на 2016 год, удельный вес инвестиций в недвижимость в инвестиционном портфеле фонда вырос с 5% до 10%. 

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