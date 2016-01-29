​Госнефтефонд Азербайджана приступил к инвестированию фондов недвижимого имущества

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приступил к инвестиционным вложениям в фонды недвижимого имущества.

Об этом сообщили в фонде в ответ на запрос Report: "Первоначальный этап инвестиционной стратегии ГНФАР по недвижимости должны были составить прямые вложения. Фонд успешно продолжает эту стратегию. Эти вложения обеспечивают стабильные денежные поступления. В то же время положительная ценовая разница вносит вклад в доходность общего инвестиционного портфеля. Также налицо успехи фонда в обеспечении высокой диверсификации путем прямых вложений в недвижимость".

Отмечается, что целью инвестиций Госнефтефонда в недвижимое имущество является диверсификация портфеля путем инвестиций в недвижимость с низким и средним уровнем риска.

"Еще до начала этих вложений целью фонда стало создание многопрофильного портфеля, отражающего большинство направлений этого финансового инструмента. Именно в этом направлении фонд начал инвестирование в фонды недвижимого имущества. Эти инвестиции не только создадут широкие возможности с учетом географии, состояния (готовая или строящаяся), назначения недвижимости (офис, торговля, логистика и т.д.), но и станут важным инструментом повышения доходности", - отметили в фонде.

Отметим, что согласно инвестиционной стратегии ГНФАР на 2016 год, удельный вес инвестиций в недвижимость в инвестиционном портфеле фонда вырос с 5% до 10%.