Госнефтефонд Азербайджана приобретает недвижимое имущество в Милане

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) совместно с суверенными фондами Объединенных Арабских Эмиратов и Катара принял решение о вложении инвестиций в три отдельных недвижимых имущества в Милане (Италия) общей стоимостью 350 млн. евро (380 млн. долларов).

Как сообщает Report, информацию об этом распространил The Wall Street Journal со ссылкой на одно из лиц, проводящих операцию.

По информации, стороны уже пришли к соглашению о вложении инвестиций. ГНФАР приобретет одно из зданий Итальянской торговой палаты. Инвестиционный фонд Абу-Даби пришел к соглашению о покупке построенного в 1960 году здания, Инвестиционный фонд Катара - здания BNP Paribas SA.

Сумма операций купли-продажи не разглашается. Средства также будут направлены на реконструкцию трех зданий. Управление зданиями будет осуществлять итальянская компания Coima SGR.

Как сообщили Report в Госнефтефонде, у них нет информации по данному вопросу.