​Госнефтефонд Азербайджана обнародовал стоимость приобретенного в Италии недвижимого имущества

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) достиг соглашения о покупке офисного здания Palazzo Turati стоимостью 97 млн. евро, расположенного в историческом бизнес-центре в итальянском городе Милан.

Как сообщили Report в фонде, это первая инвестиция ГНФАР в недвижимое имущество в Италии, осуществленная в соответствии с инвестиционной стратегией по диверсификации портфеля недвижимого имущества фонда.

Здание Palazzo Turati расположено в историческом центре Милана недалеко от площади Кордузио и площади Аффари и на расстоянии 500 м от собора Дуомо по адресу ул. Виа Меравильи, 7. На первом этаже здания располагается выставочный салон, другие шесть этажей занимают офисы, общая площадь составляет 10 360 кв. м. Историческое здание Palazzo Turati построено в 1880 году и недавно отреставрировано. Офисное здание арендовано Миланской торговой палатой до 2021 года. В качестве продавца здания выступает Texnoholdinq S.P.A.

Отметим, что суверенный фонд Азербайджана - ГНФАР создан с целью накопления, рационального использования и сохранения для будущих поколений средств, полученных Азербайджаном от реализации нефтегазовых контрактов. На 1 декабря прошлого года общий объем средств Фонда составил 33,6 млрд. долларов США.

Напомним, что эта инвестиция осуществлена в соответствии с подписанным главой государства указом от 27 октября 2011 года "О внесении изменений в "Правила о хранении, размещении и управлении валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики", а также принятой согласно этим правилам новой инвестиционной политике. Согласно новой инвестиционной политике, до 15% инвестиционного портфеля может быть вложено в акции, до 5% - в золото, до 10% - в недвижимость.