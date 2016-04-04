​Госнефтефонд Азербайджана обнародовал объем трансферта в госбюджет за первый квартал

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил трансферт в госбюджет в размере 1 660 млн. манатов. Об этом сообщил в фонде в ответ на запрос Report.

Отмечается, что в соответствии с утвержденным Указом президента Азербайджана бюджетом ГНФАР на 2016 год, объем трансферта Госнефтефонда в госбюджет в этом году утвержден в объеме 7615 млн. манатов.

"В целях выполнения обязательств перед государственным бюджетом в течение года Фонд продолжит продажи валюты посредством организованных Центробанком валютных рынков", - сообщили в ГНФАР.