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    ​Госнефтефонд Азербайджана обнародовал объем трансферта в госбюджет за первый квартал

    Фонд осуществил трансферт в размере 1,7 млрд. манатов

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил трансферт в госбюджет в размере 1 660 млн. манатов. Об этом сообщил в фонде в ответ на запрос Report.

    Отмечается, что в соответствии с утвержденным Указом президента Азербайджана бюджетом ГНФАР на 2016 год, объем трансферта Госнефтефонда в госбюджет в этом году утвержден в объеме 7615 млн. манатов.

    "В целях выполнения обязательств перед государственным бюджетом в течение года Фонд продолжит продажи валюты посредством организованных Центробанком валютных рынков", - сообщили в ГНФАР.

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