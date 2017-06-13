Госнефтефонд Азербайджана на 70% увеличил инвестиции в фонды денежных рынков

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в фонды денежных рынков на 1 января 2017 года увеличились на 70% и составили 1 970,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет фонда, подготовленный компанией PWC-Azerbaijan.

Согласно отчету, 1 961,9 млн манатов (+ 71%) вложено в фонды денежных рынков BlackRock ICS-Institution Liquidity Funds plc с кредитным рейтингом AAA, а 8,8 млн манатов (- 42%) – в The Goldman Sachs Group, Inc.

Отметим, что инвестиции в фонды денежных рынков обладают высокой ликвидностью. Эти фонды направляют свои активы в краткосрочные долговые обязательства, например, коммерческие ценные бумаги, депозитные сертификаты, казначейские векселя, евробонды и пр. выплачиваемые фонду проценты и дивиденды вновь направляются на инвестиции.