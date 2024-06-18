Госнефтефонд Азербайджана инвестирует в одного из крупнейших частных поставщиков образовательных услуг в мире

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестирует в GEMS Education, в одного из крупнейших частных поставщиков образовательных услуг в мире, основанного индийскими иммигрантами на основе одной школы в Дубае.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестирует в GEMS Education, в одного из крупнейших частных поставщиков образовательных услуг в мире, основанного индийскими иммигрантами на основе одной школы в Дубае.

Как сообщили Report в Госнефтефонде, помимо ГНФАР, другими инвесторами являются консорциум во главе с канадской инвестиционной компанией Brookfield Asset Management Ltd., а также базирующаяся в Дубае Gulf Islamic Investments, Marathon Asset Management.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее Bloomberg News сообщала, что канадская фирма планировала инвестировать около 2 млрд долларов США. Это сделало бы сделку одной из крупнейших сделок прямых инвестиций в частный бизнес в Персидском заливе.

"Этот шаг позволит CVC Capital Partners существенно выйти из своей доли в GEMS спустя пять лет после того, как она вошла в компанию в сделке, ставшей ее первым проектом прямых инвестиций в Персидском заливе. Компания остается "полностью привержена дальнейшим инвестициям в этот привлекательный регион", - сказал Озгюр Ондер, глава CVC на Ближнем Востоке.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале при соблюдении определенных условий. Для Brookfield эта сделка станет очередной инвестицией в регион, где она все активнее работает в последнее время. Отдельно GEMS получила финансирование от группы эмиратских банков для финансирования сделки, включая погашение существующих обязательств компаний.

Напомним, что истоки этого бизнеса восходят к 1959 году, когда родители основателя Санни Варки переехали в Дубай из Керала на юге Индии. Сегодня более 135 000 учеников обучаются в более чем 40 школах GEMS в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее расширение на протяжении многих лет отражало собственный рост Дубая в качестве крупного финансового центра.

В Дубае, где проживает большое количество эмигрантов, резко увеличившееся после пандемии, тратят большие суммы на частное образование — иногда более 20 000 долларов в год.

Данная сделка завершает процесс продажи, начавшийся в 2022 году. До этого Варки пытался продать часть своей доли в 2020 году, но не смог привлечь покупателей из-за распространения пандемии. Фирма также планировала провести первичное публичное размещение акций в Лондоне, но эти планы не были реализованы.

"Инвестиции в GEMS знаменуют собой важную веху для Brookfield и нашего бизнеса прямых инвестиций на Ближнем Востоке, подчеркивая нашу приверженность инвестированию в этот быстрорастущий регион и силу наших местных партнерских отношений", — сказал Джад Эллон, управляющий партнер и региональный руководитель Brookfield в Ближний Восток.

Консультантами GEMS Education выступили deNovo Partners — бутик в Дубае, основанный бывшим банкиром Morgan Stanley Мэй Насраллой, — и Goldman Sachs Group Inc.

Отметим, что Госнефтефонд Азербайджана создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие. Активы ГНФАР на 1 апреля 2024 года составили почти 57,373 млрд долларов США.