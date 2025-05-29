О нас

Госнефтефонд Азербайджана инвестировал $50 млн в газовую инфраструктуру ADNOC

Госнефтефонд Азербайджана инвестировал $50 млн в газовую инфраструктуру ADNOC Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вложил 50 млн долларов в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) через специализированный инвестиционный фонд, управляемый глобальной компанией Lunate Capital из Абу-Даби (ОАЭ).
Финансы
29 мая 2025 г. 10:41
Госнефтефонд Азербайджана инвестировал $50 млн в газовую инфраструктуру ADNOC

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вложил 50 млн долларов в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) через специализированный инвестиционный фонд, управляемый глобальной компанией Lunate Capital из Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили Report в Фонде, инвестиция направлена на диверсификацию портфеля фонда за счет устойчивых и доходных инфраструктурных активов.

Кроме того, это будет способствовать укреплению экономических связей с регионом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, считают в фонде.

Компания AGPA управляет одной из ключевых газотранспортных систем ОАЭ, включающей 38 трубопроводов протяженностью 982 км. Между AGPA и государственной компанией ADNOC заключено долгосрочное соглашение, обеспечивающее стабильный поток доходов на основе гарантированных объемов поставок газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOFAZ invests in ADNOC gas pipeline infrastructure through Lunate
Версия на азербайджанском языке ARDNF ADNOC qaz boru kəmərləri infrastrukturuna investisiya yatırıb

Другие новости из категории

Средняя зарплата в Баку выросла примерно на 6%
Средняя зарплата в Баку выросла примерно на 6%
29 мая 2025 г. 10:54
Стоимость золота снизилась на решении суда США по пошлинам
Стоимость золота снизилась на решении суда США по пошлинам
29 мая 2025 г. 10:54
USACC: Азербайджан является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США на Южном Кавказе
USACC: Азербайджан является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США на Южном Кавказе
29 мая 2025 г. 10:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2025)
29 мая 2025 г. 09:16
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2025)
29 мая 2025 г. 09:07
Депозиты в банках Азербайджана выросли на 10,4%
Депозиты в банках Азербайджана выросли на 10,4%
28 мая 2025 г. 16:54
Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 15%
Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 15%
28 мая 2025 г. 15:35
В Азербайджане широкая денежная масса выросла на 4,3%
В Азербайджане широкая денежная масса выросла на 4,3%
28 мая 2025 г. 13:06
Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната снизился
Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната снизился
28 мая 2025 г. 11:21
Чистые иностранные активы азербайджанских банков выросли на 10%
Чистые иностранные активы азербайджанских банков выросли на 10%
28 мая 2025 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi