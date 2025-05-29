Госнефтефонд Азербайджана инвестировал $50 млн в газовую инфраструктуру ADNOC

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вложил 50 млн долларов в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) через специализированный инвестиционный фонд, управляемый глобальной компанией Lunate Capital из Абу-Даби (ОАЭ).

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вложил 50 млн долларов в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) через специализированный инвестиционный фонд, управляемый глобальной компанией Lunate Capital из Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили Report в Фонде, инвестиция направлена на диверсификацию портфеля фонда за счет устойчивых и доходных инфраструктурных активов.

Кроме того, это будет способствовать укреплению экономических связей с регионом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, считают в фонде.

Компания AGPA управляет одной из ключевых газотранспортных систем ОАЭ, включающей 38 трубопроводов протяженностью 982 км. Между AGPA и государственной компанией ADNOC заключено долгосрочное соглашение, обеспечивающее стабильный поток доходов на основе гарантированных объемов поставок газа.