Госкомтаможня в прошлом году увеличила отчисления в госбюджет

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 6 млрд 337,539 млн манатов в 2023 году.

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 6 млрд 337,539 млн манатов в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 12,1% больше, чем в 2022 году.

За последний год поступления от таможенных пошлин увеличились на 14,6% - до 1 млрд 627,079 млн манатов, поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли на 11% и составили 4 млрд 443,321 млн манатов, поступления от акцизов - на 32,8% - до 224,313 млн манатов, а поступления от дорожного налога снизились на 31,3% - до 42,826 млн манатов.