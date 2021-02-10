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Госкомтаможня назвала объем отчислений в бюджет

Госкомтаможня назвала объем отчислений в бюджет В январе этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 282 млн 736,5 тыс. манатов
Финансы
10 февраля 2021 г. 12:27
Госкомтаможня назвала объем отчислений в бюджет

В январе этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 282 млн 736,5 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 15,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первый месяц текущего года поступления по таможенным пошлинам снизились на 8,6% - до 77 млн 124,7 тыс. манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 17,9% - до 193 млн 741,1 тыс. манатов, по акцизам - на 5,9% - до 9 млн 107,1 тыс. манатов, по дорожному налогу - на 19,3% - до 2 млн 763,6 тыс. манатов.

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