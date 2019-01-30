Глава Госкомтаможни: Предприниматели, не предлагайте нашим сотрудникам взятки

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "2018 год был успешным для таможенных органов во многих областях".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев заявил на заседании коллегии, проведенном по случаю профессионального праздника сотрудников таможни.

По его словам, проведенные в прошлом году в таможенной системе преобразования и достижения в этой области сегодня позволяют говорить об успехах: "В частности, в фискальной политике были достигнуты большие успехи. Осуществленные Комитетом обязательства по выплате в бюджет на сумму более 1 млрд манатов в прошлом году можно считать одним из самых крупных успехов".

По словам С.Мехтиева, в прошлом году таможенники выявили до 1,2 тонн наркотических средств, что является рекордом в истории таможенной системы страны. Большая часть конфискованных наркотиков - это героин.

С.Мехтиев отметил, что в прошлом году несколько сотрудников таможни проявили неуважение к занимаемым должностям и званиям, очернив свое имя участием в коррупции и во взяточничетве: "Такие сотрудники, не уважающие свою работу и профессию, покинут наши ряды".

По словам председателя комитета, сотрудники таможни, которые будут предлагать, чтобы им дали взятку, и другие подобные попытки, будут отвечать перед законом: "Такие случаи есть и сегодня. Комитет серьезно рассмотрит этот вопрос. За короткий срок необходимо пресечь подобные случаи. Мы обратились и к предпринимателям, чтобы они не предлагали взяток нашим сотрудникам, не вовлекали их в коррупцию. В отношении предпринимателей, предлагающих взятки, также будут проводиться специальные операции".