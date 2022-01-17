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Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей представил финансовый отчет за 2020 год

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей представил финансовый отчет за 2020 год В 2020 году Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей получил доход в размере 6,053 млн манатов.
Финансы
17 января 2022 г. 12:39
Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей представил финансовый отчет за 2020 год

В 2020 году Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей получил доход в размере 6,053 млн манатов.

Как сообщает Report, 4,825 тысячи манатов были получены от внебиржевых операций, то есть отчислений из государственного бюджета.

Кроме того, комитет получил доход от внебиржевых операций в размере 0,012 млн манатов и от других операций в размере 1,215 млн манатов.

Расходы организации за отчетный период составили 3,344 млн манатов, в том числе расходы на заработную плату и отчисления на обязательное государственное социальное страхование - 2,3 млн манатов, расходы на расходные материалы - 0,019 тыс манатов, амортизационные расходы - 0,203 млн манатов и другие операционные расходы - 0,822 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 2020-ci ilin maliyyə hesabatını verib

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