Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей представил финансовый отчет за 2020 год

В 2020 году Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей получил доход в размере 6,053 млн манатов.

В 2020 году Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей получил доход в размере 6,053 млн манатов.

Как сообщает Report, 4,825 тысячи манатов были получены от внебиржевых операций, то есть отчислений из государственного бюджета.

Кроме того, комитет получил доход от внебиржевых операций в размере 0,012 млн манатов и от других операций в размере 1,215 млн манатов.

Расходы организации за отчетный период составили 3,344 млн манатов, в том числе расходы на заработную плату и отчисления на обязательное государственное социальное страхование - 2,3 млн манатов, расходы на расходные материалы - 0,019 тыс манатов, амортизационные расходы - 0,203 млн манатов и другие операционные расходы - 0,822 млн манатов.