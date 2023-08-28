Госдолг Украины достиг почти 133 млрд долларов

Государственный долг Украины продолжил рост и достиг нового рекордного значения в почти $133 млрд, увеличившись за месяц на $4 млрд.

Государственный долг Украины продолжил рост и достиг нового рекордного значения в почти $133 млрд, увеличившись за месяц на $4 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило украинское Министерство финансов.

"По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 860,59 млрд гривен, или $132,92 млрд", - говорится в заявлении на сайте украинского Минфина.

При этом внешний долг Украины достиг 3,319 трлн гривен ($90,77 млрд), что составляет 68,29% общей суммы госдолга, а внутренний - 1,541 трлн гривен ($42,15 млрд), или 31,71% общего объема госдолга.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в июле на 146,23 млрд гривен, или на $4 млрд.