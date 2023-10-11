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Госдолг США вырос еще на $500 млрд

Госдолг США вырос еще на $500 млрд Государственный долг США вырос на $500 млрд менее чем за месяц с тех пор, как достиг исторической отметки в $33 трлн.
Финансы
11 октября 2023 г. 00:38
Госдолг США вырос еще на $500 млрд

Государственный долг США вырос на $500 млрд менее чем за месяц с тех пор, как достиг исторической отметки в $33 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского казначейства.

Размер государственного долга США в настоящее время оценивается в $33,5 трлн.

Вместе с тем еще в середине сентября казначейство публиковало информацию, что госдолг США достиг $33,04 трлн.

В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате Минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций.

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