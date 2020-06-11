Госдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в 26 трлн. долларов США, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом. Как передает Report, об этом сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.

"С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на 6 трлн. долларов США", — подчеркнула телекомпания.

Отмечается, что с 5 мая долг увеличился на 1 трлн. долларов США.

В конце марта Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн. долларов США в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер почти на 500 млрд. долларов США.