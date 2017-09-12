Госдолг США достиг рекордной отметки

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 20 трлн долларов. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает газета Washington Examiner.

В настоящий момент, согласно данным на сайте американского Минфина, этот показатель оценивается в 20,162 трлн долларов.

Отметим, что 8 сентября американский президент Дональд Трамп подписал закон о временном повышении порога государственного долга страны, который разрешил неограниченные федеральные займы. С середины марта порог долга США был заморожен примерно на отметке в 19,84 трлн долларов.