Госдолг США достиг рекордной отметки, превысив 30 триллионов долларов

Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов.

Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обнародованные данные американского Минфина.

Опрошенные американскими изданиями финансовые эксперты заявили, что данный показатель оказался достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали в Вашингтоне.

"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты", - отмечается в аналитическом материале газеты New York Times .

Большинство опрошенных экономистов сошлись во мнении, что рекордный госдолг США не сигнализирует о катастрофе, прежде всего потому, что экономика страны демонстрирует рост, несмотря на пандемию, а процентная ставка остается на низком уровне.

В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов. Представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что такое решение не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.

В середине октября законодатели, оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов.