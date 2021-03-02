Госдолг Италии побил рекорд

Беспрецедентное снижение ВВП и увеличение госдолга Италии в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 зафиксировал Национальный институт статистики (Istat)

Беспрецедентное снижение ВВП и увеличение госдолга Италии в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 зафиксировал Национальный институт статистики (Istat).

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, ВВП Италии составил в прошлом году 1,651 триллиона евро. Снижение его объема в результате принятия правительством чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом составило за год 8,9%.

При этом размер государственного долга Италии по итогам прошлого года составил 2,569 триллиона евро, то есть 155,6% ВВП. Для сравнения: в 2019 году госдолг составлял 134,6% ВВП. При этом размер суверенной задолженности страны в августе прошлого года достиг исторического максимума — почти 2,579 триллиона евро.