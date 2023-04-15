Госдолг Италии обновил исторический максимум в феврале

Размер госдолга Италии в феврале увеличился еще на 21,6 млрд евро и достиг нового максимума - 2,772 трлн.

Размер госдолга Италии в феврале увеличился еще на 21,6 млрд евро и достиг нового максимума - 2,772 трлн.

Как передает Report со ссылкой на миланскую газету Corriere della Sera, об этом сообщил центробанк страны.

"В 2022 году в Италии было произведено товаров и услуг на сумму 1,909 трлн евро в текущих ценах. Отсюда соотношение между долгом и ВВП в 145%, что как глыба давит на перспективы развития и экономическую политику страны", - указывает издание.

Президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона заявил о том, что если разделить нынешний госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен 46 960 евро.

Предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года, когда, по данным Банка Италии, суверенная задолженность впервые превысила 2,77 трлн евро.