Госдолг Азербайджана оценивается в 21,6% ВВП

12:45

Государственный долг Азербайджана на 1 октября текущего года составил 26 млрд 201,4 млн манатов или 21,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года госдолг Азербайджана вырос на 52,3%.

В структуре госдолга 9 млрд 8,5 млн манатов (5 млрд 299,1 млн долларов США) или 7,4% ВВП приходится на внешний долг, а 17 млрд 192,9 млн манатов или 14,2% ВВП - на внутренний долг.

Внешний долг снизился на 18,9%, тогда как внутренний долг, наоборот, вырос в 2,8 раза.

"Существенный рост внутреннего госдолга соответствует целям среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом. В частности, рост внутреннего долга направлен на поддержку развития рынка государственных ценных бумаг, формирования кривой среднесрочной и долгосрочной доходности госдолга, а также постепенным замещением внешнего долга за счет внутреннего", - подчеркнули в Минфине.