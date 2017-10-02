Госбюджет Грузии на 2018 год увеличивается на 300 млн долларов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По проекту государственного бюджета Грузии на 2018 год, бюджет страны составляет 12, 298 млрд лари (4,965 млрд долларов). Это на 800 млн лари (323 млн долларов) превышает бюджет текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Apsny.ge, в проекте бюджета финансирование нескольких министерств увеличивается, а нескольких ведомств, наоборот, сокращается.

Доходы бюджета составят 10,120 млрд лари (4,086 млрд долларов). Рост ВВП прогнозируется в 4,5%, а прогноз дефлятора ВВП составляет 3,5%.

В среднесрочный период прогноз реального роста экономики ожидается в рамках 5%, а дефлятор ВВП в рамках 3%. "В ходе разработки проекта государственного бюджета 2018 года приняли во внимание показатель роста экономики страны в пройденный период текущего года, и прогнозы разных международных финансовых институтов, как об экономических тенденциях Грузии, так и стран региона на будущий год", - заявляют в министерстве финансов страны.