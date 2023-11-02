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Госбюджет Азербайджана в 2022 году потерял около 8 млрд манатов из-за льгот и освобождений

Госбюджет Азербайджана в 2022 году потерял около 8 млрд манатов из-за льгот и освобождений В 2022 году сумма, не начисленная в государственный бюджет в связи с применением льгот и освобождений по налогам и таможенным пошлинам, составила 7 млрд 631 млн манатов.
Финансы
2 ноября 2023 г. 11:48
Госбюджет Азербайджана в 2022 году потерял около 8 млрд манатов из-за льгот и освобождений

В 2022 году сумма, не начисленная в государственный бюджет в связи с применением льгот и освобождений по налогам и таможенным пошлинам, составила 7 млрд 631 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, данные основаны на оценке, проведенной в Азербайджане через централизованный электронный реестр "О льготах в налоговой и таможенной сфере".

По данным ведомства, это на 17% больше показателя за 2021 год.

Из них 5 млрд 852 млн манатов пришлись на операции внутри страны, а 1 млрд 779 млн манатов - на операции импорта.

За отчетный период сумма, не начисленная в государственный бюджет в связи со льготами и освобождениями, применяемыми по льготам, вытекающим из международных договоров, составила 492,5 млн манатов (на 16,5% больше, чем в годовом исчислении), из-за льгот социального характера - 1 млрд 891,7 млн манатов (на 7% больше), из-за льгот, связанных с деятельностью юридических лиц - 517,5 млн манатов (на 33,3% больше), с предпринимательской деятельностью - 4 млрд 729,2 млн манатов (на 20% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan’s state budget in 2022 lost about $4.4B due to benefits and exemptions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsi ötən il güzəşt və azadolmalardan 8 milyard manata yaxın vəsait itirib

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