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Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 37 млрд манатов

Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 37 млрд манатов Доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2024 год увеличены по сравнению с первоначальным вариантом на 408 млн манатов.
Финансы
26 сентября 2023 г. 13:49
Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 37 млрд манатов

Доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2024 год увеличены по сравнению с первоначальным вариантом на 408 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Соответствующее решение было принято на прошедшем 23 сентября расширенном заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном обсуждению проектов бюджета. Согласно решению, прогноз доходов бюджета увеличен с 33 млрд 765 млн манатов до 34 млрд 173 млн манатов, а прогноз расходов бюджета - с 36 млрд 355 млн манатов до 36 млрд 763 млн манатов. В конечном итоге ожидается дефицит бюджета в размере 2 млрд 590 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gələn il üçün dövlət büdcəsi 37 milyard manata yaxın olacaq

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