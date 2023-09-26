Госбюджет Азербайджана на следующий год составит около 37 млрд манатов

Доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2024 год увеличены по сравнению с первоначальным вариантом на 408 млн манатов.

Доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2024 год увеличены по сравнению с первоначальным вариантом на 408 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Соответствующее решение было принято на прошедшем 23 сентября расширенном заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном обсуждению проектов бюджета. Согласно решению, прогноз доходов бюджета увеличен с 33 млрд 765 млн манатов до 34 млрд 173 млн манатов, а прогноз расходов бюджета - с 36 млрд 355 млн манатов до 36 млрд 763 млн манатов. В конечном итоге ожидается дефицит бюджета в размере 2 млрд 590 млн манатов.