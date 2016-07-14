Госбюджет Азербайджана исполнен с дефицитом в 700 млн. манатов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 6 133,8 млн. манатов, расходы - 6 821,5 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на представленную министерством финансов оперативную информацию, бюджет исполнен с дефицитом в 687,7 млн. манатов или до 2,5% ВВП.

Отметим, что за январь-май 2016 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 5 453,8 млн. манатов, расходы - 5 316,1 млн. манатов, в бюджете образовался профицит в 137,7 млн. манатов или до 0,6% ВВП.

По информации, 23,3% поступлений приходится на налог на добавленную стоимость, 15,0% - на прибыль (доходы) юридических лиц, 9,1% - на подоходный налог физических лиц, 4,6% - на акцизы, 10,3% - прочие налоги, 37,7% поступлений обеспечено за счет неналоговых доходов.

На финансирование общих государственных услуг направлено 18,2%, социальную защиту и обеспечение – 16,9%, образование и здравоохранение – 14,8%, развития и регулирования экономики – 14,6%, прочих сфер – 35,5% бюджетных средств.