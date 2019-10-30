​Госбанки Азербайджана увеличили свою долю в кредитовании экономики

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 октября составили 14 243 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 11,6%.

Объем кредитных вложений частных банков составил 11 452,3 млн манатов (80,4%), что на 14% больше прошлогоднего показателя. Удельный вес данных вложений снизился с 81,6% до 80,4%.

Кредитные вложения государственных банков в отчетном периоде составили 2 419,8 млн манатов, что на 30,2% больше аналогичного показателя за прошлый год. Удельный вес вложений госбанков возрос с 15,1% до 17%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций на конец сентября составили 370,9 млн манатов. Это на 7,5% меньше, чем в прошлом году. За год доля НКО в кредитовании снизилась с 3,3% до 2,6%.