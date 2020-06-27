Наверх

Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании на 19%

​Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании на 19%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 июня составили 14 765,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 11,9%.

Объем кредитных вложений частных банков составил 11 789,8 млн манатов (79,8%), что на 10,2% больше прошлогоднего показателя.

Кредитные вложения государственных банков в отчетном периоде составили 2 571,2 млн манатов, что на 19% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций на конец мая составили 404,7 млн манатов. Это на 20,2% больше, чем в прошлом году. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!