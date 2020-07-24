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Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании

Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании Удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 17,4% до 17,8%
Финансы
24 июля 2020 г. 15:02
Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 июля этого года составили 14 млрд 550,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

На долю частных банков пришлось 11 млрд 584,2 млн манатов или 79,6% кредитных вложений. Это на 5,6% больше, чем в годовом исчислении.

Объем кредитования госбанками на отчетную дату составил 2 млрд 585,6 млн манатов, что на 18,5% больше, чем год назад. Удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 17,4% до 17,8%.

На конец июня кредитование небанковских кредитных организаций (НКО) составило 380,9 млн манатов (рост на 13,2%). Удельный вес НКО в кредитовании составил 2,6%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət bankları kredit qoyuluşunda payını artırıb
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