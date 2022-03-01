Госбанк Индии присоединился к антироссийским санкциям

Государственный банк Индии не будет проводить какие-либо платежи российских юридических лиц, подпадающих под международные санкции, введенные после начала спецоперации в Украине.

Государственный банк Индии не будет проводить какие-либо платежи российских юридических лиц, подпадающих под международные санкции, введенные после начала спецоперации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает издание Economic Times.

"Никакие транзакции с участием юридических лиц, банков, портов или судов, фигурирующих в санкционном списке США, Европейского союза или ООН, не должны обрабатываться независимо от валюты транзакции", — сообщает издание со ссылкой на письмо регулятора страны.

Госбанк также запросил у индийских нефтяных компаний информацию об их связях с Россией, включая доли в российских компаниях и активах, средства, полученные из РФ в прошлом году, и кредиторов, участвующих в этих сделках.