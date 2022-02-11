Госагентство закупит тесты на выявление коронавируса на 5 млн манатов

Государственное агентство обязательного медицинского страхования Азербайджана завершило открытый тендер на закупку тестов на выявление коронавируса (COVID-19) и тест-наборов.
Победителем тендера стало ООО Albatros Heltkeyr, сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Победителю будет выплачено 4,587 млн манатов.
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию начало свою деятельность при Кабинете министров в феврале 2016 года, а с ноября того же года стало юридическим лицом публичного права.