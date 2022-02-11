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Госагентство закупит тесты на выявление коронавируса на 5 млн манатов

Госагентство закупит тесты на выявление коронавируса на 5 млн манатов Государственное агентство обязательного медицинского страхования завершило открытый тендер на закупку тестов на выявление коронавируса (COVID-19) и тест-наборов.
Финансы
11 февраля 2022 г. 14:34
Госагентство закупит тесты на выявление коронавируса на 5 млн манатов

Государственное агентство обязательного медицинского страхования Азербайджана завершило открытый тендер на закупку тестов на выявление коронавируса (COVID-19) и тест-наборов.

Победителем тендера стало ООО Albatros Heltkeyr, сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Победителю будет выплачено 4,587 млн манатов.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию начало свою деятельность при Кабинете министров в феврале 2016 года, а с ноября того же года стало юридическим лицом публичного права.

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Версия на азербайджанском языке İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyi 5 mln manatlıq koronavirus testi alır

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