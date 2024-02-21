Госагентство по туризму приняло решение по субсидированию кредитов для проектов в рамках COP29

Коллегия Государственного агентства по туризму утвердила форму и порядок выдачи подтверждающего документа для субсидирования процентов по кредитам предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении за подписью председателя агентства Фуада Нагиева.

Речь идет о субсидировании процентов по манатным кредитам, выдаваемым предпринимателям банками-резидентами и небанковскими кредитными организациями на реализацию проектов в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессией Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессией Встречи сторон Парижского соглашения, которые пройдут в Азербайджане.

Согласно документу, для получения субсидии предприниматели должны представить бизнес-план и смету расходов.

В агентстве будет создана специальная комиссия для рассмотрения обращений.