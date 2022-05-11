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Госагентство по трудоустройству выбирает аудитора

Госагентство по трудоустройству выбирает аудитора Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения объявило открытый тендер на аудит консолидированной финансовой отчетности за 2021 год.
Финансы
11 мая 2022 г. 09:39
Госагентство по трудоустройству выбирает аудитора

Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения объявило открытый тендер на аудит консолидированной финансовой отчетности за 2021 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 250 манат.

Претенденты могут подать первичные документы до 15:00 2 июня, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 15:00 10 июня, в административное здание, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Салатын Аскеровой, 85.

Предложения будут рассмотрены 13 июня в 15:00 по указанному адресу.

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