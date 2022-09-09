О нас

Госагентство по обязательному медстрахованию выбирает страховщика

Госагентство по обязательному медстрахованию выбирает страховщика Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана объявило открытый тендер на добровольное страхование информационных центров в Баку и Мингячевире сроком на один год.
Финансы
9 сентября 2022 г. 09:59
Госагентство по обязательному медстрахованию выбирает страховщика

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана объявило открытый тендер на добровольное страхование информационных центров в Баку и Мингячевире сроком на один год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут подать первичные документы до 17:00 3 октября, а тендерное предложение и банковское обеспечение в размере до 1% от его стоимости - до 18:00 11 октября в административном здании агентства, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Льва Толстого, 170.

Предложения будут рассмотрены 12 октября в 17:00 по указанному адресу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sığortaçı seçir

Другие новости из категории

Биткойн вернулся к отметке выше 20 тыс. долларов
Биткойн вернулся к отметке выше 20 тыс. долларов
9 сентября 2022 г. 10:14
Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию
Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию
9 сентября 2022 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2022)
9 сентября 2022 г. 09:29
Агентство по разминированию приобретает транспортные средства на 5 млн манатов
Агентство по разминированию приобретает транспортные средства на 5 млн манатов
9 сентября 2022 г. 09:19
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (09.09.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (09.09.2022)
9 сентября 2022 г. 09:18
Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ
Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ
9 сентября 2022 г. 09:09
Объявлена программа визита президента ЕБРР в Азербайджан
Объявлена программа визита президента ЕБРР в Азербайджан
8 сентября 2022 г. 19:20
Центральный банк Азербайджана предупредил держателей карт
ФотоЦентральный банк Азербайджана предупредил держателей карт
8 сентября 2022 г. 17:25
ЕЦБ обнародовал прогноз роста ВВП еврозоны на 2022-2024 годы
ЕЦБ обнародовал прогноз роста ВВП еврозоны на 2022-2024 годы
8 сентября 2022 г. 17:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории
ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории
8 сентября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi