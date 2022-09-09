Госагентство по обязательному медстрахованию выбирает страховщика

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана объявило открытый тендер на добровольное страхование информационных центров в Баку и Мингячевире сроком на один год.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана объявило открытый тендер на добровольное страхование информационных центров в Баку и Мингячевире сроком на один год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут подать первичные документы до 17:00 3 октября, а тендерное предложение и банковское обеспечение в размере до 1% от его стоимости - до 18:00 11 октября в административном здании агентства, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Льва Толстого, 170.

Предложения будут рассмотрены 12 октября в 17:00 по указанному адресу.